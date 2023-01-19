6-летний астанчанин, знающий флаги 180 стран, встретился с министром просвещения

Общество , Образование
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Первоклассник одной из школ города Астаны Ерген Дуйсенбек, который наизусть знает флаги 180 стран мира, побывал в Министерстве просвещения Казахстана и встретился с главным педагогом страны Гани Бейсембаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

На встречу Ерген принес свою коллекцию флагов и продемонстрировал свои знания. Он рассказал, что мечтает посетить все эти страны.  

«Я знаю почти все флаги мира, но наш флаг самый красивый. Когда вырасту, хочу стать известным человеком и возвышать наш флаг во всем мире», – сказал 6-летний Ерген Дуйсенбек.

Министр просвещения Гани Бейсембаев побеседовал с первоклассником Ергеном Дуйсенбеком и вручил ему грамоту и памятные подарки. Он поблагодарил родителей малыша за то, что вырастили умного и воспитанного ребенка.

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