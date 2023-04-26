6 кредитов оформил мошенник на жителя Караганды
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Подозреваемый в мошенничестве 35-летний мужчина задержан полицией в Карагандинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
6 займов в различных микрокредитных организациях города на 37-летнего карагандинца аферисту удалось оформить, украв его удостоверение личности.
Полицейские установили и задержали подозреваемого 35-летнего мужчину, который дал признательные показания. Сумма ущерба устанавливается.
Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».