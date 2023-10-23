60-летнего мужчину подозревают в изнасиловании малолетней в Алматинской области

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60-летнего мужчину подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"Сотрудники полиции Алматинской области по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней установили 60-летнего подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий он был задержан и водворен в ИВС", – сообщили в департаменте полиции.

Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения "содержание под стражей".

17 октября в полиции Жамбылского района зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи "Насильственные действия сексуального характера".

Ход расследования дела взял на контроль начальник ДП Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области мужчина признался в изнасиловании несовершеннолетних девочек.