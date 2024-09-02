6,4 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

На сегодняшний день убрано 4,2 млн га зерновых культур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При средней урожайности 15,3 ц/га намолочено 6,4 млн тонн зерна.

Так, пшеницы убрано на площади почти 3 млн га, при урожайности 15 ц/га намолочено 4,5 млн тонн, ячменя – 926,7 тыс. га, при урожайности 16,5 ц/га намолочено 1,5 млн тонн, овса – 36,1 тыс. га, при урожайности 15,8 ц/га намолочено 57 тыс. тонн.

Картофеля собрано 669,8 тыс. тонн с площади 25 тыс. га при урожайности 268,3 ц/га, овощные культуры убраны с 62,2 тыс. га при урожайности 247,7 ц/га, собрано более 1,5 млн тонн.

Бахчевые культуры собраны с площади 88,9 тыс. га, при урожайности 257,9 ц/га, валовый сбор превысил 2,3 млн тонн.

В уборочной кампании задействовано 149,9 тыс. тракторов, 37,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 14,9 тыс. жаток и 195 тыс. ед. прочей техники.

В МСХ напомнили, что объем льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ составил 580 млрд тенге, что почти 3 раза больше, чем в предыдущие годы.