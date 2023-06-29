Семерых патрульных из Алматы и Алматинской области подозревают во взяточничестве
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Завершено досудебное расследование в отношении семерых сотрудников патрульной полиции по Алматы и Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор.
Антикоррупционной службой по Алматинской области сообщается, что инспекторы подозреваются в неоднократном получении взяток.
"Семеро патрульных получали вознаграждение и закрывали глаза на нарушения правил ПДД водителями, не привлекая их к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что инспекторы обманным путем завладевали деньгами граждан, фактически не совершавших правонарушений на дорогах.
Материалы уголовного дела направлены в суд, добавили в Агентстве РК по противодействию коррупции.