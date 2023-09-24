7 тыс. тонн соли и свыше 51 тыс. кубов песка заготовлено в РК для зимних дорог

Транспорт
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Готовность автодорог к зиме обсудили в комитете автомобильных дорог министерства транспорта республики, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Готовность техники к приближающемуся зимнему сезону составила 80%. Из общего числа 1 050 единиц техники 838 находятся в исправном состоянии», – говорится в сообщении министерства.

В комитете озвучили регионы, в которых отмечается слабая готовность к зимнему периоду, это область Абай, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Туркестанская области.

В настоящее время заготовлено 7 тысяч тонн соли, 51,4 тысячи кубических метров песка и отсев в объеме 10,7 тысяч кубических метров.

«Председатель комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин дал ряд поручений АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «КАЖсервис», чтобы подготовить автодороги Казахстана к зиме 2023-2024 годов. АО «НК «КазАвтоЖол» должно до 15 октября обеспечить необходимое количество зимней техники», – отмечается в сообщении.

Кроме того, для обеспечения безопасности движения в зимние месяцы поручено организовать круглосуточное дежурство и назначить ответственных.

#транспорт #зима #министерство транспорта

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