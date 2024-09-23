70 спортсменок будут соревноваться в турнире по боксу в Караганде

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спортсменки будут выступать без шлемов

Фото: Olympic.kz

24 сентября в Караганде будет дан старт соревнованиям по женскому боксу «Турнир сильнейших», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

В турнире примут участие 70 женщин-боксеров со всех регионов страны. Также в Караганде выступят спортсменки из России.

Главной особенностью соревнований станет то, что спортсменки будут выступать без шлемов. Кроме того, тренерский штаб по итогам старта примет кадровые решения по формированию состава на участие в чемпионате Азии.

#Спорт #Караганда #женский бокс

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