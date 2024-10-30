Более 700 тысяч ИП зарегистрировано на молодежь в Казахстане

Статистика
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Венера Баталова
корреспондент

По состоянию на 1 октября 2024 года в Казахстане зарегистрировано 1 512,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. 49% всех индивидуальных предпринимателей составляют молодые люди в возрасте до 35 лет (735,1 тыс. единиц), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На данный момент 1 426,3 тыс. имеют статус действующих ИП (94% от общего числа).

Наибольшее количество ИП зарегистрировано в городах Алматы и Астана, где их число составляет 263,1 тыс. и 177,6 тыс. соответственно. Замыкает тройку лидеров Туркестанская область – 122,2 тыс. ИП. Меньше всего индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в области Ұлытау – 13,7 тыс. единиц.

Наибольшее число зарегистрированных ИП (43,6%) в сфере оптовой и розничной торговли – 660 тыс. единиц, а также в сфере предоставления прочих услуг (293,5 тыс. ед). Наименьшее количество индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в финансовой и страховой деятельности — всего 515 единиц.

Отметим, что 49% всех индивидуальных предпринимателей составляют молодые люди в возрасте до 35 лет (735,1 тыс. единиц), 56% из них – женщины. На городскую молодежь приходится 36% от всего количества ИП.

#статистика #молодежь #ИП

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