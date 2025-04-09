В этом году завершается пятилетний срок аренды для свыше двух тысяч участников программы арендного жилья для работающей молодежи в Астане, Алматы и Шымкенте, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта программа стала хорошим стартом для молодых людей – они могли снимать жильё на льготных условиях и параллельно копить на собственную квартиру.

Теперь, чтобы поддержать участников на следующем этапе, в региональные молодежные ипотечные программы добавлена отдельная квота – специально для работающей молодежи, в том числе из числа социально уязвимых категорий.

Предлагаются выгодные условия: оформление льготного займа через «Отбасы банк» с первоначальным взносом всего 10%, годовой ставкой 5% и максимальной суммой до 20 миллионов тенге. Срок займа – до 19 лет.

Сегодня уже 1 873 человека обратились в филиалы «Отбасы банк» для участия в программе – это 75% от общего числа участников. По городам: 677 заявки рассмотрены из Астаны, 708 – из Алматы, 488 – из Шымкента.

Уже 262 человека получили займы (в основном это жители Астаны – 231 человека, и 31 – из Алматы), ещё 316 человека сейчас находятся в активном поиске жилья. Прием заявок продолжается ежедневно.

Ранее, в 2019 году в Астане, Алматы и Шымкенте стартовала программа арендного жилья для работающей молодежи. Участники получали квартиры в аренду на льготных условиях – без права выкупа, но с возможностью накопить средства на собственное жилье.

Программа задумывалась как временная мера поддержки. За 5 лет молодежь должна была укрепить свое финансовое положение и подготовиться к следующему шагу – покупке квартиры. В 2025 году срок аренды для более чем 2 тыс. участников завершается, и дальнейшее решение жилищного вопроса теперь зависит от самих арендаторов.

Сегодня уже 853 участник нашел решение:

275 – приобрели жилье самостоятельно;

262 – оформили льготные займы через региональные ипотечные программы;

316 – находятся в поиске подходящей квартиры под оформление займа.

Оставшиеся участники проходят стадии сбора документов и подачи заявок. Прием осуществляется в ежедневном режиме через филиалы «Отбасы банк».

Для молодежи предусмотрены максимально льготные условия:

первоначальный взнос – от 10%;

ставка – 5% годовых;

максимальная сумма займа – до 20 млн тенге;

срок – до 19 лет.

Сегодня перед многими участниками программы стоит важный выбор: продолжать оставаться в статусе арендатора или воспользоваться открывшимися возможностями и сделать шаг к приобретению собственного жилья на выгодных условиях. Более 800 успешных примеров показывают — это реальный и доступный путь, которым уже идут сотни молодых людей.