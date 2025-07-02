Поступить на эту специальность можно в шесть вузов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году государством выделено 750 образовательных грантов на обучение по специальности бакалавриата «Транспортное строительство», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Поступить на грант по образовательной программе бакалавриата «Транспортное строительство» сегодня можно в шесть вузов страны.

Это Казахский автомобильно-дорожный институт имени Гончарова, Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева, Международный транспортно-гуманитарный университет, Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, Академия логистики и транспорта и Павлодарский университет имени Султанмахмуда Торайгырова.

Абитуриенты, выбравшие эту специальность, получают возможность освоить востребованную профессию, приобрести современные инженерные навыки и стать частью масштабных инфраструктурных проектов.

В министерстве напомнили, что с прошлого года в результате совместной работы Минтранспорта, Миннауки и АО «КаздорНИИ» в Казахстане возрождена отдельная программа бакалавриата по специальности «Транспортное строительство».