80-миллионный штраф заплатил аэропорт Караганды

Международный аэропорт города Караганды заплатил штраф и вернул монопольный доход на сумму более 80 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: kgf.aero

Как сообщалось ранее, в ходе расследования антимонопольный орган установил применение АО «Аэропорт «Сары-Арка» в 2018-2019 годах монопольно высоких цен на авиаГСМ по внутренним воздушным линиям. Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Караганды воздушную гавань привлекли к адмответственности с наложением штрафа в 31 104 912 тенге с конфискацией монопольного дохода в 50 240 000 тенге.

«После вступления в законную силу постановления суда аэропорт погасил монопольный доход. Административный штраф по определению суда оплачен частями. Таким образом, в доход государства взыскан штраф в общей сложности на 81 344 912 тенге», – заключили в Департаменте АЗРК.