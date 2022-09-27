Аэропорт Сары-Арка наказали за продажу авиатоплива по завышенным ценам

Как ранее сообщалось, по результатам проведенного Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Карагандинской области расследования в отношении АО “Аэропорт “Сары-Арка” установлено нарушение пункта 1) статьи 174 Предпринимательского Кодекса РК, а именно установление монопольно высоких цен на авиаГСМ по внутренним воздушным линиям в 2018-2019 годах, и возбуждено дело об административном правонарушении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды от 02.09.2022г. АО “Аэропорт “Сары-Арка” привлечен к административной ответственности и наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 31 104 912 (тридцать один миллион сто четыре тысячи девятьсот двенадцать) тенге, а также конфискацию монопольного дохода в размере 50 240 000 (пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) тенге.

26.09.2022г. Аэропорт “Сары-Арка” выплатил в доход государства штраф по монопольному доходу в размере 50 240 000 (пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) тенге.