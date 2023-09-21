87 млн тенге заплатил за непостроенный объект акимат в СКО

В Северо-Казахстанской области в доход государства вернули 87 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

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Должностные лица отдела ЖКХ Мамлютского района вопреки требованиям Закона «О государственных закупках» по договору на строительство объекта водоснабжения в селе Покровка оплатили 87 млн тенге за фактически не выполненные работы.

По акту прокурорского надзора и рекомендациям совета по этике руководитель отдела ЖКХ района за дискредитацию госслужбы уволен, а необоснованно выплаченные деньги вернули в бюджет.

Ход строительства объекта взят на контроль.