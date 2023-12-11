9 человек оказались в ловушке посреди реки в ВКО

В Восточно-Казахстанской области спасли 9 человек, застрявших на реке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС ВКО

Скриншот с видео: пресс-служба ДЧС ВКО

Поздно вечером 10 декабря в районе Алтай, в 7 км от села Быково, 9 сотрудников маралового хозяйства направились по реке Бухтарма на грузовом автомобиле «Урал» домой.

Однако образовавшиеся на реке торосы льда не дали им преодолеть брод. Путники остались на острове посреди реки. На помощь они вызвали спасателей.

Сотрудники ДЧС ВКО на плавсредствах доставили 9 мужчин с места «заточения» на берег и на «Кунге» доставили в ближайший обогревочный пункт села Быково.

В медицинской помощи спасенные не нуждались и после направились домой.

В ночной спасательной операции участвовало 12 человек личного состава.