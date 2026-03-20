9 лет за пропаганду в Интернете: КНБ раскрыл дела о терроризме

Закон и Порядок
48
Дана Аменова
специальный корреспондент

География задержаний охватила крупнейшие города страны от Астаны до Шымкента

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала текущего года по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 17 человек, сообщает Kazpravda.kz

Один из них, житель Алматы, в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан. По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Другой гражданин, житель Кокшетау, перебрался за границу в 2013 году. Пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в Интернете.

«В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен на родину. По решению суда за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни его приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы», – сообщили в комитете.

В этот же период в городах Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской области и области Улытау за террористические преступления было задержано шесть религиозных радикалов.

Вместе с тем, еще четырем содержащимся в местах лишения свободы предъявлены обвинения в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни среди осужденных. Они подозреваются в распространении террористических и экстремистских материалов в Интернете и своем окружении, а также призывах к насилию в отношении людей, не разделяющих их убеждения.

«Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 УК РК. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – заключили в КНБ.

Напомним, сотрудники КНБ задержали шестерых приверженцев деструктивных религиозных течений в городах Алматы, Актобе, Конаев и Шымкент по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях. 

#КНБ #терроризм #расследования #пропаганда

