Сотрудники КНБ задержали шестерых приверженцев деструктивных религиозных течений в городах Алматы, Актобе, Конаев и Шымкент по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz
По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя.
В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы.
«С санкции суда они взяты под арест. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», − говорится в информации комитета.
Наряду с этим, 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы был осужден житель Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму. Приговор вступил в законную силу.
Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность, по материалам органов КНБ, были задержаны 83 и осуждены 97 граждан.