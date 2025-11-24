В ходе обысков у них изъяли огнестрельное и холодное оружие

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники КНБ задержали шестерых приверженцев деструктивных религиозных течений в городах Алматы, Актобе, Конаев и Шымкент по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя.

В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы.

«С санкции суда они взяты под арест. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», − говорится в информации комитета.

Наряду с этим, 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы был осужден житель Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму. Приговор вступил в законную силу.

Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность, по материалам органов КНБ, были задержаны 83 и осуждены 97 граждан.