Шестерых религиозных радикалов задержали в Казахстане

Закон и Порядок
150
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе обысков у них изъяли огнестрельное и холодное оружие

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники КНБ задержали шестерых приверженцев деструктивных религиозных течений в городах Алматы, Актобе, Конаев и Шымкент по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя.

В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы.

«С санкции суда они взяты под арест. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», − говорится в информации комитета.

Наряду с этим, 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы был осужден житель Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму. Приговор вступил в законную силу.

Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность, по материалам органов КНБ, были задержаны 83 и осуждены 97 граждан.

#КНБ #задержание #регионы #религия #радикалы

Популярное

Все
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
3I/ATLAS резко изменил свой курс
Асу Алмабаев ворвался в топ-лидеров UFC
Головкин сделал заявление после назначения на пост президента World Boxing
Олимпийский огонь зимних игр зажгут в музее Древней Олимпии
Почти 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду ELL QUATY
Около ста человек стали жертвами мощного наводнения во Вьетнаме
В Китае усилили охрану мест обитания гигантских панд
Трамп потерял 1,1 млрд долларов за два месяца
Период лавинной опасности наступил в ВКО
Шестерых религиозных радикалов задержали в Казахстане
На Мадагаскаре исчезли почти все лемуры
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Запущен завод по переработке мяса птицы
Уверенный рост экономики Приаралья
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
В Казахстане начали применять протонную терапию
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената

Читайте также

Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Миллиарды – в доход государства
Дорога ошибок не прощает
Финансовый капкан: быстрые деньги без шанса на возврат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]