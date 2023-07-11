Девятерым жителям Туркестанской области диагностировали ККГЛ

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области сообщил о подтверждении диагноза крымско-конголезской геморрагической лихорадки у девятерых жителей региона и подозрении на диагноз у 48 пациентов, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы ДСЭК Туркестанской области

Как известно, высококонтагиозная крымско-конголезская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) попадает в организм человека через укус клеща. С начала года в медицинские организации области с укусами клещей обратились 985 человек.

«Туркестанская область является природным очагом конго-крымской геморрагической лихорадки, в связи с высокоразвитым в регионе животноводством. Также при уходе за животными возможно заражение кровью животных и больных людей. Этой болезнью в основном заражаются скотоводы, пастухи и люди, ухаживающие за животными и вступающие в контакт с продуктами животного происхождения», – рассказали в департаменте.

Сообщается, что заболевание носит сезонный характер, регистрируется в больших количествах преимущественно в мае-августе.

«Ежегодно, начиная с ранней весны, проводится борьба с клещами. Тем не менее случаи укусов клещей встречаются и среди людей. Это связано с тем, что полностью искоренить клещей невозможно, а жители не уделяют особого внимания мерам предосторожности», – пояснили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует при укусе клеща не прикасаться к нему голыми руками.

«Для удаления клеща рекомендуется использовать острый пинцет. Поднеся пинцет близко к коже, нужно поймать им клеща. Пинцет следует тянуть осторожно, не сжимая сильно, чтобы не раздавить клеща, так как ротовая часть клеща может оторваться и останется на коже», – советуют специалисты.

Они отмечают, что клещ присасывается к телу не сразу, поэтому можно предотвратить заражение, вовремя удалив его, а затем незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В июне сообщалось о первом в этом году случае ККГЛ, зарегистрированном в Кызылординской области, а 10 июля стало известно о смерти двух человек от ККГЛ в том же регионе.