Первый в этом году случай конго-крымской лихорадки зарегистрировали в Кызылординской области

Происшествия, Здравоохранение
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Наталья Денисова
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Конго-крымская лихорадка – это острое инфекционное заболевание, которое может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

Фото: Kazpravda.kz

В Кызылординской области зарегистрирован первый в этом году случай конго-крымской геморрагической лихорадки. Опаснейшее заболевание выявили, подтвердив лабораторно, у пенсионерки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Конго-крымская лихорадка – это острое инфекционное заболевание, которое может привести к тяжелым последствиям. Его переносчиком являются иксодовые клещи. Для заболевания характерна сезонность – начиная с апреля по конец октября, что связано с периодом активности насекомых. Чаще ККГЛ болеют сельхозработники, забойщики скота, туристы – любители "маевок" на природе. Инкубационный период заболевания длится от двух до 14 дней, в среднем 4-6 дней.

С начала эпидсезона по поводу укусов клещей в Кызылординской области за медицинской помощью обратились 394 человека, 15 были госпитализированы с подозрением на ККГЛ, диагноз у них не подтвердился. Но в этот раз пациенткой инфекционистов оказалась женщина 61 года, жительница Сырдарьинского района региона. 

"Она обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, слабость, рвоту. По словам женщины, двумя днями ранее ее укусил клещ, которого она сама же с кожи и сняла. Рану также обработала самостоятельно, и сразу после укуса за медицинской помощью обращаться не стала. Только после того, как появились первые клинические признаки заболевания, она пошла к врачу. Больная была госпитализирована в реанимационное отделение областной инфекционной больницы. Ей назначено лечение согласно медицинскому протоколу", - рассказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдикаимова.

Сейчас гражданке с ККГЛ ничего не угрожает, она находится в медучреждении и, по словам врачей, лечение ей помогает. В её домашнем окружении медики выявили 9 контактных лиц, медицинское наблюдение показало, что эти люди здоровы, ККГЛ у них нет.

Отметим, в прошлом году в Приаралье было зарегистрировано сразу 20 случаев этого опаснейшего заболевания: 5 - в Сырдарьинском районе, по 4 - в Жалагашском и Шиелийском, по 3 - Жанакорганском районе региона и в самой Кызылорде, 1 - в Кармакшинском районе Кызылординской области. Правда, случаев смертности граждан, хотя летальность при таком заболевании, как правило, высокая, не было, местные медики уже давно освоили методы выявления и лечения ККГЛ. 

К слову, в Кызылординской области в нынешнем году уменьшилось число населенных пунктов, неблагополучных по конго-крымской геморрагической лихорадке, несмотря на то, что Приаральский регион находится в природном очаге ККГЛ, и здесь огромнейший ареал обитания тех видов клещей, что переносят эту инфекцию.

В областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что на сегодня неблагополучными по конго-крымской лихорадке, согласно уровню распространенности насекомых, её передающих, считаются 106 населенных пунктов региона. Это на 10 сел меньше по сравнению с прошлым годом.

"Ежегодно в весенний, осенний эпидемиологический сезоны создается специальная зоолого-паразитологическая группа, которая проводит исследование общей эпизоотологической ситуации", - отметила Абдикаимова.

При этом санэпидслужбой сообщается, что в 45 процентах случаев люди заражаются после укуса клещей, также были случаи инфицирования во время ухода за заклещёванным скотом, при забое сельскохозяйственных животных (скот после укусов клещей становится "транзитом" лихорадки), во время ухода за уже больными людьми.

#лечение #первый #Кызылорда #регистрация #лихорадка #случай

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