Турецкие инвестиции в основном представлены в торговом и гостиничном секторах экономики. Причем в гостиничном бизнесе турецкие инвесторы занимают второе место после ОАЭ.

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95% инвестиций из стран Организации тюркских государств приходится на долю Турции. Об этом сообщили в Казахстанском институте экономических исследований, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С 2005 года по 3 квартал 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран Организации тюркских государств составил 4,8 млрд долларов США, из которых 95% приходится на долю Турции. В 2021 году объем ПИИ из стран Организации тюркских государств достиг максимального годового значения – 703,3 млн долларов США, а за 3 квартала 2022 года – 347,7 млн долларов США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкие инвестиции в основном представлены в торговом и гостиничном секторах экономики. Причем в гостиничном бизнесе турецкие инвесторы занимают второе место после ОАЭ.