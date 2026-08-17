Разрушительное землетрясение произошло в Индонезии

В мире,Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

Погибло более 50 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Спасатели в Индонезии продолжают извлекать тела погибших в результате мощного землетрясения, которое произошло накануне. Число жертв достигло 51, сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.

Пострадали не менее 101 человека. Разрушено более 900 домов, еще 450 получили повреждения. Покинуть свои жилища вынуждены более пяти тысяч человек.

По информации Геологической службы США, землетрясение произошло на востоке Индонезии, очаг залегал на глубине 10 км. Местные метеорологи сообщают, что за землетрясением магнитудой 7,7 последовали 235 афтершоков. Объявлялась угроза цунами, но она была снята позже.

Спасатели продолжают работать на острове Флорес, который принял основной удар. Специалисты разбирают завалы и расчищают дороги, которые были заблокированы после схода оползней.

Ранее мощное землетрясение произошло в Колумбии. 

#жертвы #Индонезия #землтерясение

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