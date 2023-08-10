А бил ли мальчик? Общество 10 августа 2023 г. 1:30 2 Аскер Шыгысов Расследование по факту превышения власти начали сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции Северо-Казахстанской области. 44-летний житель Аккайынского района заявил о том, что сотрудники полиции нанесли ему телесные повреждения. «Сейчас мужчина находится на лечении в многопрофильной областной больнице, состояние стабильное», – сообщает пресс-служба ДП СКО. В ходе проверки потерпевший пояснил, что избили его сотрудники полиции в селе Киялы Аккайынского района. По данному факту проведена проверка, опрошены свидетели, произведены первоначальные следственные действия. Начато досудебное расследование по ч. 4 п. 1 ст. 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий». #полиция #проверка #следствие #СКО #превышение власти