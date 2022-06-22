Фото: Kazpravda.kz
Спорт
Абаев высказался о скандале в Федерации шахмат
Диасов Ораз
корреспондент

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев прокомментировал заявление шахматистки Бибисары Асаубаевой о том, что глава КФШ водил их в Администрацию Президента просить 3 млрд тенге для федерации, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Час назад вместе с пятью нашими топ-шахматистками, среди них была и Бибисара Асаубаева, а также с президентом Казахстанской федерации шахмат Галимом Хусаиновым и его заместителем Дарменом Садвакасовым были на приеме у Президента. Глава КФШ не просил миллиарды тенге. Там мы поднимали вопрос о том, как будем развивать шахматы. Да, был вопрос о необходимости развития инфраструктуры, но на это необходимые средства есть. В основном, за счет спонсоров», - сказал Даурен Абаев.

На уточняющий вопрос журналистов о том, насколько это обычная практика среди спортивных федераций - ходить в АП и просить деньги, Абаев ответил, что "никто не просил никаких денег".

«Есть программа развития, которую хотят утвердить. Если в рамках программы развития шахмат будут утверждены какие-то вещи, они будут, естественно, в том числе финансироваться. Для развития спорта абсолютно нормально, что финансируется спорт, без финансовой поддержки спорт развиваться не будет. Я, честно говоря, не присутствовал на встрече. Думаю, президент и вице-президент Федерации шахмат по этому поводу свое мнение выскажут. Надо к ним обратиться. Но факт в том, что на развитие спорта в целом и на развитие шахмат нужны финансовые ресурсы, это нормально. Государство как раз и берет на себя эти обязательства. Но ни о какой сумме, или что-то сделать, вообще речи не было, и никто это не обсуждал», - заявил министр.

Напомним, чемпионка мира по шахматам, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева раскритиковала руководство Казахстанской федерации шахмат, заявив, что оно пытается сделать из спортсменов попрошаек.

Популярное

Все
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Война – не только героизм
Последний бой легендарной пулеметчицы
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Мои герои, мои путеводные звезды
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Откровенная дискуссия на острые темы
Награда найдет героя: о подвиге казахстанца Акбия Ракова в разгар Великой Отечественной войны
Ерлан Карин перечислил главные месседжи Национального курултая
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Для гармонии души и тела
«Сәлем! K-Pop Festa»
Главную особенность Национального курултая назвал Айдос Сарым
Жизнь без наркотиков
Дом, в котором живет ветеран
За родной огонек
Они сражались за Родину
Сто лет достоинства
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Культура , Спорт
Нужно найти золотую середину – Абаев о строительстве отеля …
Спорт
Один ребенок – одна секция: правила участия в программе "Ар…
Спорт
Канело начал подготовку к трилогии с Головкиным
Спорт
Появились новости о чемпионском бое Данияра Елеусинова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]