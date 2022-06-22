Абаев высказался о скандале в Федерации шахмат

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев прокомментировал заявление шахматистки Бибисары Асаубаевой о том, что глава КФШ водил их в Администрацию Президента просить 3 млрд тенге для федерации, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Час назад вместе с пятью нашими топ-шахматистками, среди них была и Бибисара Асаубаева, а также с президентом Казахстанской федерации шахмат Галимом Хусаиновым и его заместителем Дарменом Садвакасовым были на приеме у Президента. Глава КФШ не просил миллиарды тенге. Там мы поднимали вопрос о том, как будем развивать шахматы. Да, был вопрос о необходимости развития инфраструктуры, но на это необходимые средства есть. В основном, за счет спонсоров», - сказал Даурен Абаев.

На уточняющий вопрос журналистов о том, насколько это обычная практика среди спортивных федераций - ходить в АП и просить деньги, Абаев ответил, что "никто не просил никаких денег".

«Есть программа развития, которую хотят утвердить. Если в рамках программы развития шахмат будут утверждены какие-то вещи, они будут, естественно, в том числе финансироваться. Для развития спорта абсолютно нормально, что финансируется спорт, без финансовой поддержки спорт развиваться не будет. Я, честно говоря, не присутствовал на встрече. Думаю, президент и вице-президент Федерации шахмат по этому поводу свое мнение выскажут. Надо к ним обратиться. Но факт в том, что на развитие спорта в целом и на развитие шахмат нужны финансовые ресурсы, это нормально. Государство как раз и берет на себя эти обязательства. Но ни о какой сумме, или что-то сделать, вообще речи не было, и никто это не обсуждал», - заявил министр.

Напомним, чемпионка мира по шахматам, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева раскритиковала руководство Казахстанской федерации шахмат, заявив, что оно пытается сделать из спортсменов попрошаек.