Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG

Ход цифровизации водохозяйственной отрасли республики обсудили вчера на площадке СЦК. Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов рассказал о разработанной национальной информационной системе водных ресурсов, которая станет единой цифровой платформой отрасли.
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