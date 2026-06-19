Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG

Цифровизация
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Ход цифровизации водохозяйственной отрасли рес­публики обсудили вчера на площадке СЦК. Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов рассказал о разработанной национальной информационной системе водных ресурсов, которая станет единой цифровой платформой отрасли.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Это база, где накапливается и систематизируется информация о водных объектах, гидротехнических сооружениях, подземных водах, пользователях и других отраслевых объектах. Система позволит анализировать водопользование, отслеживать техническое состояние сооружений, работать с данными по трансграничным объектам, а также использовать современные инструмен­ты, включая космичес­кий мониторинг, – пояснил вице-министр.

Кроме того, министерство ведет цифровизацию работы с водопользователями, включая фермеров. В электронный формат переходят основные процессы: подача заявок и заключение договоров водопользования, выставление счетов и другие процедуры.

Развивается система прогнозирования водопотребления и водных ресурсов. Для этого министерство совместно с Программой развития ООН адаптирует программный комп­лекс TALSIM-NG, который позволяет моделировать гидрологичес­кие процессы, прогнозировать приток воды в водохранилища, а также оценивать риски паводков и маловодья. Интеграция системы с данными гидропостов и платформой Tasqyn позволит повысить точность прог­нозов и оперативность реагирования на возможные паводковые угрозы.

– TALSIM-NG помогает рассчитать и спрогнозировать возможную водную ситуацию, а Tasqyn обеспечивает передачу и использование этой информации в системе предупреждения и реагирования. На сегодняшний день модели охватывают восемь крупнейших речных бассейнов Казахстана. В дальнейшем планируется расширить эту работу с охватом всех основных рек страны, – отметил вице-министр.

Отдельно спикер коснулся темы автоматизации ирригационной сис­темы, которая позволит снизить потери воды и улучшить конт­роль ее подачи. В 2026 году в рамках инвестиционной программы «Казводхоза» планируется автоматизировать более 280 ирригационных каналов.

Работы охватят Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Алматинскую области. При осуществлении проектов используются как отечественные, так и зарубежные технологические решения.

Отдельное внимание отраслевое министерство уделяет внедрению искусственного интеллекта. Одним из перспективных направлений, по словам вице-министра, является применение ИИ в космическом мониторинге водных объектов.

– Использование спутниковых данных и алгоритмов искусственного интеллекта позволяет автоматически отслеживать изменения площади водной поверхности, динамику водохранилищ, состояние водосборных территорий и другие важные параметры. Для Казахстана это особенно важно, поскольку значительная часть его водных ресурсов имеет трансграничный характер. Космический мониторинг позволяет получать независимые и объективные данные, которые могут использоваться для планирования, анализа и переговорных процессов, – отметил Аслан Абдраимов.

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Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
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