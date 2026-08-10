Более 453 млн просмотров: «Игры Будущего – 2026» завершились в Астане

Фото: пресс-служба Минтуризма

С 29 июля по 9 августа Астана принимала международный турнир «Игры Будущего – 2026». За 12 дней соревнования объединили более 800 участников из свыше 50 стран, а трансляции турнира набрали более 453 млн просмотров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма



В соревнованиях приняли участие 108 команд, выступивших в восьми дисциплинах на четырех спортивных объектах столицы. Общий призовой фонд составил 4,65 млн долларов, а соревнования на трибунах посетили около 29 тыс. зрителей.



Турнир получил масштабное международное освещение: трансляции распространялись через 289 каналов, включая 56 медиапартнеров и 229 комьюнити-стримеров, и были доступны более чем в 150 странах и территориях на 20 языках. Совокупный потенциальный медиаохват превысил 7,68 млрд.



Казахстанские команды были представлены во всех восьми дисциплинах. Главным результатом для отечественных спортсменов стала победа Team KZ в дисциплине Phygital Shooter CS 2.

«Проведение «Игр Будущего» стало важным шагом в развитии фиджитал-спорта в Казахстане. Этот формат объединяет цифровые технологии с физической активностью: после виртуального этапа спортсмены выходят на реальную спортивную площадку. Таким образом, фиджитал не только отвечает интересам нового поколения, но и помогает вовлекать молодежь в двигательную и спортивную активность, объединяя технологии и традиционный спорт. При этом масштабное международное освещение турнира имеет значение не только для спорта. Миллионы просмотров и трансляции в более чем 150 странах становятся дополнительным инструментом продвижения Казахстана за рубежом. Зрители получают возможность увидеть Астану, современные спортивные объекты и инфраструктуру страны. Такой международный медиахват работает и на туристическую привлекательность Казахстана, формируя интерес к стране как к месту для путешествий, проведения крупных международных мероприятий и новых туристических впечатлений», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что развитие этого направления будет продолжено. В следующем году Казахстан примет чемпионат мира по киберспорту, что станет еще одним крупным международным событием в сфере цифрового спорта. Проведение таких турниров создает условия для развития отечественных спортсменов и киберспортсменов, привлечения международного опыта и формирования новой спортивной экосистемы, в которой физическая подготовка, цифровые навыки и технологии дополняют друг друга.



В целом «Игры Будущего – 2026» стали для Казахстана не только крупным международным спортивным событием, но и возможностью показать готовность страны принимать соревнования нового поколения, развивать фиджитал-направление и представлять Казахстан многомиллионной мировой аудитории. Одновременно международный медиаохват способствует продвижению туристического потенциала страны и укреплению ее узнаваемости на мировой арене.