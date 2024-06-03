Аэропорт Караганды могут превратить в мультимодальный аэрохаб

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По информации акимата Карагандинской области, сейчас воздушная гавань регулярно принимает грузовые рейсы из Эквадора, Бельгии и Нидерландов.

Ежедневно сюда прилетают самолёты с цветами, которые затем направляют по всему Казахстану и в страны СНГ. Из Караганды в Гонконг доставляют грузы с продуктами животноводства. А в планах – создание мультимодального аэрохаба.

С приходом нового инвестора у карагандинского аэропорта «Сары-Арка» наметились перспективы развития.

О стратегическом проекте Gargohub Karaganda рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Максут Кожанов.

«На сегодня выработана модель создания мультимодального аэрохаба. На территории аэропорта необходимо открыть субзону СЭЗ «Сарыарка». Задача государства – довести туда дополнительную инфраструктуру. В планах инвестора вложить порядка 270 млн долларов США: на ремонт взлётно-посадочной полосы и терминала, увеличение карго-хаб. По оценке экспертов, реализация проекта позволит создать 2 000 постоянных рабочих мест, увеличить ежегодные налоговые поступления на 135 млн долларов США», – сообщил он.

Осуществление масштабных планов требует времени: программа рассчитана до 2030 года. Сегодня через карагандинский аэропорт проходит порядка 15 тысяч тонн грузов.

По расчетам, при эффективном развитии аэрохаба объём возможно увеличить до 200 тыс. тонн. Отмечается, что для этого есть ряд факторов, включая развитие E-commerce.

Кроме того, на территории аэропорта «Сары-Арка» уже базируются три частные казахстанские грузовые авиакомпании. В их планах покупка десяти грузовых самолётов. В настоящее время один борт приобретён, сейчас проходит таможенную очистку.