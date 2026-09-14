Казахстан и Узбекистан договорились о дополнительных разрешениях на международные автоперевозки

Транспорт

В Самарканде состоялось очередное заседание Казахстанско-Узбекской смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Минтранспорта

По итогам заседания достигнуты конкретные договорённости по дальнейшему упрощению международных автомобильных перевозок

В целях удовлетворения потребностей перевозчиков и обеспечения стабильного грузового сообщения Казахстан и Узбекистан договорились дополнительно обменяться 20 тысячами разрешений на 2026 год.

Кроме того, стороны договорились до конца 2026 года проработать вопрос перехода на безлимитный обмен бланками электронных разрешений. Это позволит в дальнейшем осуществлять международные автомобильные перевозки без ограничений, связанных с ежегодным квотированием разрешений.

Отдельное внимание уделено развитию транзитных перевозок. Стороны договорились проработать вопрос установления бесшовного транзита между Казахстаном и Узбекистаном, что позволит сократить административные процедуры и повысить эффективность транзитных маршрутов.

В ходе заседания рассмотрены вопросы развития и сохранения автодорожной инфраструктуры. Казахстанская и узбекская стороны договорились обмениваться опытом и лучшими практиками в данной сфере.

#Казахстан #Узбекистан #транспорт

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