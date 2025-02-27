Аферистка обманула более 30 карагандинцев, обещая низкие ставки по кредитам

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

В Караганде задержали мошенницу, которая обманула 31 человека, обещая помочь им с оформлением кредита с низкой процентной ставкой и у которых брала деньги за свои услуги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

53-летний житель Караганды услышал о 46-летней горожанке, чьи связи якобы открывали двери к кредитам по государственной программе с минимальными процентами. 

За свои услуги женщина запросила 300 тысяч тенге, обещая вернуть деньги в случае отказа в субсидии. Мужчина передал деньги, но обещанная помощь так и не пришла.

После восьми месяцев ожидания он обратился в полицию, предоставив все доказательства обмана: переписку, расписку и чек о переводе средств. В рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества предприимчивая дама задержана.

Следствие, проведенное Юго-Восточным отделом полиции, установило ее причастность к 31 аналогичному эпизоду, а общий ущерб от ее действий составил почти 15 млн тенге.

#кредит #Караганда #аферистка

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