АФМ объявило в международный розыск преступную группу

Криминал
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Дана Аменова
корреспондент

В криминальное объединение входили граждане Казахстана, России и Украины, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/afm_rk

По информации АФМ, четверо правонарушителей подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы людей, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино «1WIN». Преступный доход составил 3,8 млрд тенге.

В розыск объявлены:

- гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения;

- гражданка Украины Юдина Марина, 1999 года рождения;

- гражданин Республики Казахстан Нестеренко Павел Игоревич, 1998 года рождения;

- гражданка Республики Казахстан Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 года рождения.

«Информацию о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить по телефонам:  +7-701-577-56-83 - по розыску лиц, +7-701-121-47-65 - по розыску лиц, +7-727-279-20-86 - дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются. Call-center: 1458», – заключили в пресс-службе агентства.

#АФМ #розыск #преступники #группа

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