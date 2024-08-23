АФМ объявило в международный розыск преступную группу

В криминальное объединение входили граждане Казахстана, России и Украины, сообщает Kazpravda.kz
По информации АФМ, четверо правонарушителей подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы людей, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино «1WIN». Преступный доход составил 3,8 млрд тенге.
В розыск объявлены:
- гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения;
- гражданка Украины Юдина Марина, 1999 года рождения;
- гражданин Республики Казахстан Нестеренко Павел Игоревич, 1998 года рождения;
- гражданка Республики Казахстан Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 года рождения.
«Информацию о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить по телефонам: +7-701-577-56-83 - по розыску лиц, +7-701-121-47-65 - по розыску лиц, +7-727-279-20-86 - дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются. Call-center: 1458», – заключили в пресс-службе агентства.