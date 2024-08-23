АФМ объявило в международный розыск преступную группу

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По информации АФМ, четверо правонарушителей подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы людей, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино «1WIN». Преступный доход составил 3,8 млрд тенге.

В розыск объявлены:

- гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения;

- гражданка Украины Юдина Марина, 1999 года рождения;

- гражданин Республики Казахстан Нестеренко Павел Игоревич, 1998 года рождения;

- гражданка Республики Казахстан Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 года рождения.