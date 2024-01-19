Аида Балаева обсудила актуальные вопросы сотрудничества с министром культуры Италии

Об этом глава ведомства сообщила на своей странице в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ РК

В рамках визита главы государства в Италию Аида Балаева встретилась с министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано. В соцсетях глава ведомства сообщила, что ходе встречи с зарубежным коллегой были рассмотрены вопросы взаимодействия между Италией и Казахстаном в сфере искусства и подписан меморандум о сотрудничестве.

В частности, одной из основных тем мероприятия можно назвать создание центра реставрации на базе Национального музея в Казахстане и возможность организации совместных мастер-классов и тренингов для специалистов из двух стран.

«У нас также есть взаимный интерес в организации перекрестных гастролей оперных театров Казахстана и Италии. Министр также проявил заинтересованность в сотрудничестве в сфере кинематографии и обмене опытом между кинематографическими сообществами наших стран, а также совместного производства фильмов», — написала министр в Facebook.

Также Аида Балаева напомнила, что посольство Италии планирует провести в Казахстане выставку оригинала картины Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса».