Казахстан увеличил число объектов в Национальном перечне нематериального культурного наследия. Об этом на заседании Правительства доложила министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По данным Аиды Балаевой, в результате пересмотра и обновления перечня число объектов увеличилось с 45 до 79, из которых 14 уже внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 25 тыс. объектов историко-культурного наследия. В перечень памятников истории и культуры республиканского значения включены 265 объектов, еще 12 тыс. — памятники местного значения.



Также в списке всемирного наследия ЮНЕСКО значится 10 объектов культуры.

Руководство Министерства культуры и информации подчеркнуло необходимость внедрения системы маркировки памятников культурного наследия, расположенных в регионах страны. По словам Аиды Балаевой, в силу физического нахождения объектов международного значения на территориях областей, обеспечением их сохранности и развития должны заниматься региональные акиматы. Однако, близ древних городищ Талгар и Карамерген в Алматинской области, Койлык в Жетысуской области, Актобе, Кулан, Костобе и Орнек в Жамбылской области, а также у комплекса Акыртас отсутствует маркировка, законно оформленные областными акиматами охранные и буферные зоны.

«При ненадлежащем оформлении памятники, включенные в список ЮНЕСКО, зачастую воспринимаются, как «заброшенные» или «незначимые» объекты», — говорит министр.

Аида Балаева также подчеркнула острую необходимость разработки и внедрения специализированных образовательных программ и курсов по подготовке кадров в сфере управления культурным наследием. Уровень вовлеченность местных сообществ в эту деятельность, по ее словам, крайне низок.

«В рамках гранта ЮНЕСКО курсы повышения квалификации прошли лишь 10 членов Национального комитета. В этой связи, считаем необходимым активизировать разработку образовательных программ по подготовке специалистов в области управления культурным наследием в вузах Казахстана», — предложила Аида Балаева.

Министр добавила, что в регионах также ощущается нехватка кружков и секций, направленных на воспитание юных казахстанцев и пропаганду культуры и истории Казахстана.

На заседании также стало известно, что будет разработан Комплексный план по сохранению и развитию культурного наследия. По информации Аиды Балаевой, он включает системные меры по трем основным направлениям, охватывающих работу как на местном, так и на международном уровне, в соответствии с принципами ЮНЕСКО.