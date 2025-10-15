Аида Балаева призвала усилить обратную связь с казахстанцами

Общество
121
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Астане состоялся IV Республиканский Мажилис общественных советов. Мероприятие проходит в рамках ХІІ Гражданского форума Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В работе Мажилиса приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, представители региональных общественных советов Казахстана, члены республиканских общественных советов, эксперты, международные партнёры и представители гражданского сектора.

Обращаясь к участникам диалога, Аида Балаева отметила устойчивую динамику развития института общественных институтов.

«Уверена, что от вашей проактивной позиции и активной деятельности во многом зависит эффективность работы общественных советов. На этой площадке, Вы, как члены Национального Курултая можете инициировать обсуждение актуальных вопросов и предложений, вырабатываемых общественными советами на местах. Это позволит донести мнение граждан и региональные инициативы до республиканского уровня», - подчеркнула Аида Балаева.

Министр призвала усилить обратную связь с населением и актуализировать институт общественных советов в соответствии с современными тенденциями. В частности, использовать в работе возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта. Кроме того, министр отметила также важность участия общественных советов в парламентской реформе.

«Как отметил Президент, этот вопрос требует широкого вовлечения общественности, анализа и изучения всех предложений населения. Считаю важным вовлечение общественных советов в этот процесс путем принятия непосредственного участия в обсуждении и выработке предложений и дополнений в статьи Конституции», - подчеркнула министр.

В целях повышения эффективности работы общественных советов и укрепления общественного контроля Аида Балаева предложила внедрить практику публичных отчетов общественных советов перед населением. По её словам, принципы открытости и транспарентности, заложенные в Законе «Об общественных советах», должны быть не просто продекларированы, а реально реализованы на практике.

Особое внимание министр предложила уделить тому, чтобы общественный контроль осуществлялся не только по сиюминутным проблемам и ситуациям. По мнению министра, это направление работы должно включать в себя регулярный мониторинг и продвижение инициатив Главы государства («Закон и Порядок», «Таза Қазақстан», «Адал Азамат» и другие), с широким вовлечением в эту деятельность граждан страны.

Сегодня в Казахстане в составе 263 общественных советов работают более 4000 активных граждан. За последние три года ими было рассмотрено более 9000 проектов нормативно-правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан. Также члены общественных советов обсудили 2100 отчетов руководителей центральных и местных государственных органов. Было организовано 820 общественных слушаний по различным актуальным вопросам, а также рассмотрены обращения более 2000 граждан по вопросам социальной защиты, земельных отношений, здравоохранения и др.

 

