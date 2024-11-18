Аида Балаева провела прием граждан
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Прием граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи
Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела прием граждан, сообщает Kazpravda.kz
В установленном порядке были рассмотрены вопросы, касающиеся культуры и искусства, сферы кино и креативных индустрий.
Глава ведомства дала подробные и четкие ответы на поступившие обращения.
Вопросы, требующие дополнительного времени на рассмотрение, министр взяла на личный контроль, отметили в МКИ.
Руководителям комитетов и структурных подразделений МКИ даны соответствующие поручения.
Прием граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи.