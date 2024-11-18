Прием граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи

Фото: пресс-служба МКИ РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела прием граждан, сообщает Kazpravda.kz

В установленном порядке были рассмотрены вопросы, касающиеся культуры и искусства, сферы кино и креативных индустрий.

Глава ведомства дала подробные и четкие ответы на поступившие обращения.

Вопросы, требующие дополнительного времени на рассмотрение, министр взяла на личный контроль, отметили в МКИ.

Руководителям комитетов и структурных подразделений МКИ даны соответствующие поручения.

Прием граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи.