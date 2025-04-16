В рамках II Центрально-Азиатского медиафорума, министр культуры и информации Аида Балаева провела ряд двусторонних встреч с представителями учреждений медиасферы и профильных ведомств стран Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: МКИ РК

В беседе с директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджоном Ходжаевым, Аида Балаева подчеркнула, что Казахстан последовательно выступает за укрепление единого информационного пространства Центрально-Азиатского региона. В целях расширения сотрудничества и практического взаимодействия стороны подписали совместный протокол, отражающий стремление к углублению партнёрства в информационной сфере.



В ходе переговоров с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмедом Исмайловым стороны отметили значимую роль культуры, образования и медиа в сближении народов и формировании общего информационного пространства.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения паритетного вещания. В настоящее время Министерство культуры и информации Республики Казахстан рассматривает возможность регистрации азербайджанского телеканала «CBC TV» на территории нашей страны.





Также состоялась встреча с представителем CNN по Центральной Азии и Африке Сайедом Имраном Ахмадом. Стороны обсудили планы и перспективы расширения двустороннего сотрудничества, направленного на развитие медиа и телевизионной журналистики.

