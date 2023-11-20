Аист работает, не опуская крыльев

Общество
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Любовь Доброта

Каждый час в городе рождается от двух до четырех малышей.

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Врачи и акушеры городских родо­вспомогательных учреждений помогают появиться на свет в среднем от 70 до 100 новорожденным за сутки. За 10 месяцев текущего года в городе родились 13 471 мальчик и 12 675 девочек, в том числе 323 двойни и две тройни. Специалисты Городского родильного дома и родильного отделения при Городской многопрофильной больнице № 2 работают не покладая рук. На долю именно этих медицинских учреждений приходится больше всего родов, принятых с начала года и по октябрь включительно: 9 341 и 8 996 соответственно.

Статистика по рождаемости сказывается на демографических показателях. А они свидетельствуют о том, что Шымкент, получивший статус города республиканского значения, растет на глазах. Ежегодный прирост численности населения составляет от трех до восьми процентов.

Максимальный демографический скачок зафиксирован в прошлом году. Тогда на свет появились 31 865 мальчишек и девчонок, в том числе 398 двоен и две тройни.

Обычным явлением для города являются многодетные семьи. Таких сейчас здесь 45 083. Судя по демо­графическим прогнозам специалис­тов АО «Центр развития трудовых ресурсов», в ближайшие семь лет численность населения мегаполиса увеличится до 1,5 млн человек, или на 22,2%. Сейчас она уже превысила 1 млн 213 тыс. человек.

К слову, в текущем году в Шымкенте не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности. Младенчес­кая смертность тоже идет на снижение, уменьшившись на 10,8% по сравнению с 2022 годом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, говоря о ситуации в здравоохранении на встрече с общественностью Шымкента в сентябре прошлого года, указал на то, что городу, учитывая демографический бум, нужен новый современный родильный дом, отвечающий всем стандартам. Тогда же Президент поставил перед Правительством и акиматом задачу ускорить его строительство.

Сегодня служба родовспоможения в Шымкенте представлена Городским перинатальным центром на 165 коек, Городским родильным домом на 162 койки и родильным отделением при Городской многопрофильной больнице № 2 на 140 коек, а также родильным отделением на 55 коек при Городской больнице № 3. И этого недостаточно, чтобы обеспечить комфортные условия каждой роженице.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи роженицам и малышам запланировано строительство целого ряда учреждений. Так, к 2026 году в городе появится перинатальный центр на 200 коек, строительство которого предусмотрено за счет средств республиканского бюджета. К этому же времени запланировано введение в эксплуатацию перинатального блока на 50 коек и педиатрического блока на 250 коек в составе многопрофильной больницы.

Озабочены в городском управлении здравоохранения и повышением квалификации медицинских работников. В текущем году 10 специалистов службы родовспоможения и детства прошли обу­чение на базе клиники Рамбам (Израиль). До конца года запланировано обучение еще 10 специа­листов службы родовспоможения и детства в Турции.

#дети #Шымкент #демография #рождаемость

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