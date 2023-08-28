Аким Астаны Женис Касымбек высказался о ярмарке таджикской продукции

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram высказался о выставке-ярмарке, организованной в минувшие выходные в рамках Дней культуры Таджикистана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

«Дорогие жители и гости столицы!

Как вы знаете, в рамках Дней культуры Таджикистана в прошедшие выходные на площади EXPO прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции и изделий народных ремесел.

На ярмарке было реализовано более 1000 тонн продукции. Но, к сожалению, были случаи порчи имущества, некоторые наши граждане ломали навесы, прилавки, декорации. Также были факты нарушения общественного порядка. Это показатель низкой культуры, обесценивания чужого труда.

Из-за действия некоторых людей, тень легла на всех жителей Астаны. Подчеркну, что выставку-ярмарку посетило около 100 тысяч человек и большая часть горожан вела себя культурно. За что выражаю им благодарность!

Главой государства было указано на необходимость принятия эффективных мер по обеспечению безопасности жителей столицы и предотвращению участившихся случаев вандализма и правонарушений на улицах Астаны.

Полиции поручено установить лица, которые допустили факты вандализма и нарушения общественного порядка. Нарушители будут привлечены к ответственности», - написал аким столицы.