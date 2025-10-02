Регион на пороге рекорда: урожай зерна превысил 6 млн тонн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: пресс-служба областного акимата

По прогнозам валовый сбор может превысить 7 млн тонн, что станет рекордом за последние 13 лет.

Уборка охватила свыше 80 % площадей, в 156 хозяйствах осенняя кампания уже завершена. Средняя урожайность составила 15,9 ц/га, при этом значительная часть зерна высокого качества. Такому результату и погода благоприятствовала, и своевременная государственная поддержка. Около одной тысячи фермеров получили финансирование по программе «Кең дала-2».

Посевные площади в этом году выросли на 300 тыс. га, достигнув 5,5 млн. Масличные культуры заняли 500 тыс. га. Существенно увеличено внесение удобрений, провели аграрии масштабную защиту растений, увеличилась и доля элитных семян.

По данным облуправления сельского хозяйства, в 2025 году планируется собрать 7,2 млн тонн зерна и более 650 тыс. тонн масличных.

ХПП, зернохранилища полностью готовы принять рекордный урожай. Для временного хранения сельхозпроизводители дополнительно используют зерновые рукава. Более 260 зерносушилок обеспечат бесперебойную переработку поступаемого на хранение зерна.