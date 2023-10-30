Акорда продолжает принимать соболезнования в связи с аварией на шахте

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с трагедией.

«С глубокой скорбью воспринял известие об аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана, приведшей к многочисленным человеческим жертвам. От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших», – говорится в телеграмме.

Слова сочувствия и поддержки также направили президент Болгарии Румен Радев, президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай и другие.