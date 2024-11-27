Актер казахстанских сериалов подрабатывал наркозакладчиком в Акмолинской области

Ему не удалось реализовать 4 500 доз наркотических веществ

Фото: polisia.kz

Жителя Кокшетау, подозреваемого в бесконтактной продаже наркотиков, задержала полиция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Во время обыска в арендуемой квартире задержанного изъяты электронные весы, приспособления для расфасовки и синтетические наркотики — мефедрон и alfa-PVP общим весом 1,5 кг. При проверке его телефона установлены координаты мест закладок, что свидетельствует о масштабах преступной деятельности подозреваемого.

Помимо наркоторговли, задержанный также занимался творчеством: он снимался в эпизодических ролях в ряде казахстанских сериалов.

Подозреваемый был помещен в ИВС. Он признал свою вину. Досудебное расследование продолжается.