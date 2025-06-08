Акцией «Таза Қазақстан» открыли туристический сезон в Бурабае

Таза Казахстан
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На побережье озера Бурабай прошла масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан». Около 100 человек очистили прибрежную территорию, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Мероприятие организовано при поддержке комитета по делам молодежи и семьи, акимата Бурабайского района, а также при участии управления по вопросам молодежной политики города Астаны.

Акцию поддержали «Astana jastary”, республиканские организации «Жасыл ел» и единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан».

#субботник #Бурабай #Таза Қазақстан

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