Акцией «Таза Қазақстан» открыли туристический сезон в Бурабае
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На побережье озера Бурабай прошла масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан». Около 100 человек очистили прибрежную территорию, передает Kazpravda.kz
Мероприятие организовано при поддержке комитета по делам молодежи и семьи, акимата Бурабайского района, а также при участии управления по вопросам молодежной политики города Астаны.
Акцию поддержали «Astana jastary”, республиканские организации «Жасыл ел» и единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан».