На побережье озера Бурабай прошла масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан». Около 100 человек очистили прибрежную территорию, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Мероприятие организовано при поддержке комитета по делам молодежи и семьи, акимата Бурабайского района, а также при участии управления по вопросам молодежной политики города Астаны.

Акцию поддержали «Astana jastary”, республиканские организации «Жасыл ел» и единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан».