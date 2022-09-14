Алан Пию – Алихану Смаилову: "Казахстан может на 100% полагаться на ЕБРР"

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Стороны обсудили вопросы участия ЕБРР в проведении новых экономических реформ в Казахстане, планы инвестиций и взаимодействия на 2023 год, а также приоритетные направления сотрудничества на дальнейшую перспективу.

Алихан Смаилов отметил, что за прошедшие 30 лет совместно с ЕБРР в различных отраслях экономики удалось реализовать порядка 300 проектов на сумму более 10 млрд долларов.

«В настоящее время Правительство проводит масштабные реформы, обозначенные Главой государства, которые направлены на качественную модернизацию экономики. Благодаря им должен быть обеспечен существенный рост благосостояния наших граждан, поэтому мы приветствуем участие и поддержку ЕБРР в этом направлении», – сказал Премьер-Министр.

Со своей стороны, Алан Пию отметил, что продолжение действующих и запуск новых проектов в Казахстане является одним из приоритетов ЕБРР.

«Казахстан может на 100% полагаться на ЕБРР. Мы также заинтересованы в том, чтобы помочь вашей стране в достижении декарбонизации экономики к 2060 году. Флагманским проектом в этом направлении мы считаем перевод Алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ. Это очень большой и важный проект, в который мы планируем инвестировать существенные средства», — сказал Алан Пию.

Он также заявил о готовности Банка продолжать финансировать развитие возобновляемых источников энергии и другие инфраструктурные проекты в Казахстане.

«Со стороны Правительства Казахстана многое делается, поэтому мы готовы разрабатывать и реализовывать более крупные проекты», — подчеркнул Алан Пию.

Подводя итоги встречи, Алихан Смаилов подтвердил заинтересованность Правительства наращивать взаимодействие с Банком по всем взаимовыгодным направлениям.