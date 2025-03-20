Александр Бублик с победы стартовал на турнире в США

Во втором круге турнира он сыграет против американца Томми Пола

Фото: пресс-служба ФТК

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Майами (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК

Александр Бублик (80 АТР) в первом круге «Мастерса» в Майами (США) обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса (36 АТР) со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут.

За это время казахстанский теннисист сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных.

Во втором круге турнира Александр сыграет против американца Томми Пола.