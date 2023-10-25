Смаилов: «День Республики символизирует свободу и независимость, единство и стремление казахстанцев к процветанию»

Правительство
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Премьер поздравил казахстанцев с Днем республики, передает Kazpravda.kz

Фото: Хабар 24

«Этот национальный праздник, возрожденный в прошлом году по инициативе главы государства, является по-настоящему народным и близким каждому жителю страны. Он символизирует свободу и независимость, единство и стремление казахстанцев к процветанию, без которых не мыслим наш дальнейший путь», – сказал глава правительства республики Алихан Смаилов.

Именно с принятия Декларации о суверенитете в 1990 году, отметил он, Казахстан открыл новую страницу в истории своей государственности.

«Сегодня мы по праву гордимся достижениями нашей страны в различных сферах и ее авторитетом на мировой арене, яркими успехами наших талантливых сограждан. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях. Пусть наша Республика Казахстан активно развивается, и каждый из нас вносит свой вклад в ее процветание», – говорится в поздравлении.

#Алихан Смаилов #премьер-министр #День Республики

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