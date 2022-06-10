Алихан Смаилов провел встречи с руководителями J.P. Morgan и TotalEnergies

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречи с представителями инвестиционного банка J.P. Morgan и французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE на полях 34-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министр.

На встрече со старшим вице-президентом TotalEnergies SE Жулиеном Пуже обсуждены вопросы нефтегазовой деятельности компании в Казахстане, реализация проектов в ветроэнергетике и шаги по декарбонизации экономики.

TotalEnergies SE является одним из крупнейших инвесторов в нашей стране и активно участвует в проектах Кашаган и Дунга. Кроме того, компания реализовала два проекта в сфере солнечной энергетики в Кызылординской и Жамбылской областях.

"Мы приветствуем интерес, который вы проявляете к Казахстану, и готовы оказать содействие в реализации ваших инвестиционных планов в нефтегазовой сфере", – сказал Премьер-министр РК.

С президентом J.P. Morgan в России и СНГ Яном Тавровским была обсуждена глобальная макроэкономическая ситуация, взаимодействие с международными финансовыми организациями, планы Казахстана по выходу на мировые рынки капитала.

Глава Правительства отметил, что J.P. Morgan работает в Казахстане уже 20 лет и за это время финансовый институт зарекомендовал себя как надежный и стабильный партнер, способный решать самые сложные задачи своих клиентов.

"Для нас принципиально важно реализовать текущие планы в рамках декарбонизации. Мы бы хотели использовать компетенции J.P. Morgan для разработки ESG стандартов и их правильного применения в наших проектах", – сказал Алихан Смаилов.