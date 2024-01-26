Алихан Смаилов: За год Казахстан произвел 148 тысяч авто

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Так, глава правительства ознакомился с ходом строительства автомобильного завода Kia, который будет выпускать до 70 тыс. машин в год.

Генеральный директор предприятия Ким Де Ки отметил, что будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест. На первоначальном этапе планируется наладить мелкоузловое производство 3-х моделей: Sorento, Sportage и Cerato. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание диверсификации экономики и углублению локализации в обрабатывающей промышленности.

— Мы приветствуем наших корейских партнеров и реализацию такого крупного инвестиционного проекта в Казахстане. Насколько мне известно, на Евразийском континенте это единственный такого рода завод. Один находится в США и второй здесь. Это очень важный для нашей республики проект, учитывая мощность данного завода, — сказал премьер-министр.

Он отметил, что на сегодняшний день отечественное машиностроение, включая автомобилестроение, показывает хорошую динамику развития. По итогам прошлого года в стране было произведено 148 тыс. автомобилей, что на 30% больше, чем годом ранее.

— Эту динамику мы должны и дальше поддерживать, чтобы не только внутренний рынок насыщать различными видами автомобилей, но и выходить на экспорт, что очень важно с точки зрения нашего дальнейшего устойчивого развития , — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также добавил, что порядка 50 тыс. машин на новом заводе Kia будут производиться методом мелкоузловой сборки.

— Это очень важный этап в развитии отечественного автомобилестроения. Мы всецело будем поддерживать быструю реализацию этого проекта, — сказал глава правительства.

Далее премьер-министр ознакомился с планами по производству автомобиля Chevrolet Onix на заводе «Allur». По словам председателя совета директоров группы компаний «Allur» Андрея Лаврентьева, завод полностью ориентирован на внутренний рынок и будет выпускать автомобили по доступным ценам. При объеме серийного производства в 30 тыс. ед. в год конвейер создает более 400 новых рабочих мест.

Как отметил Алихан Смаилов, на сегодняшний день доля обрабатывающей промышленности в экономике уже сравнялась с добывающей. Вместе с тем правительство продолжит работать над опережающими темпами ее развития, чтобы обеспечить отход от сырьевой направленности в пользу отраслей с более высокой добавленной стоимостью.

— Запуск новых производств позволит в разы увеличить объемы производства в автомобилестроении. Оно уже становится стратегически важным направлением нашей экономики. Мы будем и дальше способствовать тому, чтобы оно динамично развивалась, а экономика страны становилась более устойчивой, — подчеркнул премьер-министр.

В регионе глава правительства также посетил локализационный центр «АгромашХолдинг KZ», который занимается сборкой сельскохозяйственной техники, производством компонентов и запчастей. На сегодняшний день предприятие может выпускать 1 тыс. комбайнов, 3 тыс. тракторов, порядка 300 сеялок и 200 платформ-подборщиков в год. В частности, в прошлом году на поля казахстанских фермеров было доставлено свыше 1 200 тракторов и комбайнов.

Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время сельскохозяйственное машиностроение демонстрирует высокую динамику роста. Так, по итогам прошлого года произведено 6,4 тыс. зерноуборочных комбайнов и тракторов, что на 20% больше, чем в 2022 году.

«Нужно эту динамику сохранять и наращивать производство. В этом смысле работа такого локализационного центра является очень важной, чтобы увеличивать местное содержание, создавать рабочие места и давать работу малым и средним компаниям региона. С акиматом мы будем всецело поддерживать такие предприятия», — сказал премьер-министр.

Учитывая динамику роста промышленных предприятий Костанайской области, возрастает необходимость в наращивании грузоперевозок по территории РК. Алихану Смаилову представили решение в виде проекта строительства современного железнодорожного терминала. Сухой порт позволит увеличить объем контейнерных перевозок через регион в 5 раз.