Алиментщики-лудоманы спустили более 426 млн тенге в Алматинской области

Один должник пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 млн тенге, передает Kazpravda.kz
Прокуратурой Алматинской области выявлено 157 должников по алиментам, которые потратили на азартные игры более 426 млн тенге.
«Должники из-за нежелания или равнодушия к своим же детям, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах. К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше одного миллиона тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 миллионов тенге», - говорится в сообщении.
Принятыми прокуратурой области мерами на сегодня 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 млн тенге.
В отношении 6 должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов.
Работа с остальными должниками продолжается.
Прокуратура обращает внимание должников о предусмотренной административной и уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по уплате алиментов.