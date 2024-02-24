Алиментщики-лудоманы спустили более 426 млн тенге в Алматинской области

Общество
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Один должник пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Sputnik-Казахстан

Прокуратурой Алматинской области выявлено 157 должников по алиментам, которые потратили на азартные игры более 426 млн тенге.

«Должники из-за нежелания или равнодушия к своим же детям, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах. К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше одного миллиона тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

Принятыми прокуратурой области мерами на сегодня 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 млн тенге.

В отношении 6 должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов.
Работа с остальными должниками продолжается.

Прокуратура обращает внимание должников о предусмотренной административной и уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по уплате алиментов.

#Алматинская область #алименты #алиментщики #лудоманы

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