Алия Юсупова покинула пост главного тренера команды РК по художественной гимнастике

Спорт
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По ее словам, решение покинуть пост связано с желанием сосредоточиться на работе в Федерации гимнастики Казахстана

Фото: пресс-служба НОК РК

Одна из самых знаковых фигур казахстанской художественной гимнастики - Алия Юсупова объявила о своем уходе с поста главного тренера национальной команды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу федерации

Участница двух Олимпийских игр возглавляла сборную Казахстана с 2012 года, сумев вывести казахстанскую художественную гимнастику на новый уровень. Под ее руководством отечественные гимнастки регулярно добивались успехов на международной арене, завоевывая медали чемпионатов Азии, Азиатских игр, мировых турниров.

По словам Алии Юсуповой, решение покинуть пост связано с желанием сосредоточиться на работе в Федерации гимнастики Казахстана.

«После завершения карьеры в 2009 году мне захотелось попробовать свои силы в тренерской деятельности. Я поставила цель подготовить гимнастку и вновь попасть на Игры, но уже в качестве наставника. В 2012 году мне предоставили возможность реализовать себя и я приступила к обязанностям главного тренера команды Казахстана. За три олимпийских цикла мы показали достойные результаты. И я очень рада, что трижды готовила гимнасток на Олимпиаду. Благодарна стране, руководству за доверие во время работы на такой ответственной должности. С января 2025 года я ухожу с должности главного тренера, потому что хочу полностью посвятить себя работе в федерации, где я с 2021 года являюсь президентом. Поэтому я приняла данное решение, тем самым предоставив возможность другим тренерам проявить себя. Желаю всем удачи», - сказала Алия Юсупова.

Как отмечает НОК, Алия Юсупова является заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером Республики Казахстан. Она дважды выступала на Олимпийских играх. В 2004 году в Афинах Юсупова остановилась в шаге от медали. В 2008-м в Пекине спортсменка показала пятый результат.

Под ее руководством три спортсменки смогли пробиться на Олимпийские игры. В 2016 году это удалось Сабине Аширбаевой, в 2020-м участницей ОИ стала Алина Адилханова, а в 2024-м выступила Эльжана Таниева.

Неоднократно представительницы команды Казахстана по художественной гимнастике поднимались на пьедестал чемпионатов Азии, Азиатских игр и различных престижных мировых турниров, среди которых этапы Кубка мира и Гран-при.

За свои заслуги Алия Юсупова награждена медалями «Ерен еңбегі үшін» и «Гимнастка мирового класса», орденами «Құрмет», «Парасат».

 

#гимнастика #тренер #Алия Юсупова

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