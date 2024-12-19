Алия Юсупова переизбрана на пост главы Казахстанской федерации гимнастики

В Алматы состоялась отчетно-выборная конференция Казахстанской федерации гимнастики. В ней принял участие генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Алимжан Акаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В рамках события были подведены итоги работы Федерации за отчетный период, обсуждены планы и стратегии развития на предстоящий период.

Главной темой повестки дня стало избрание президента спортивной организации.

Единогласным решением участников конференции Алия Юсупова переизбрана главой Федерации на новый четырехлетний срок.

«Предыдущий цикл для всех нас был успешным. Наши спортсмены показали отличные, исторические результаты. Впервые три вида гимнастики: спортивная, художественная и батутная - были представлены на Играх в Париже. Наши спортсмены принесли медали во всех дисциплинах на Азиатских играх, чемпионатах Азии и чемпионатах мира и, конечно, историческое серебро Наримана Курбанова на Олимпиаде-2024.

Спортивная акробатика и аэробика также нас порадовали медалями на азиатском континенте и мировом первенстве. Кроме того, наши судьи вошли в состав комитетов Международной федерации гимнастики (FIG) и Азиатского гимнастического союза (AGU). Развитие гимнастики в Казахстане - это работа каждого, кто включен в наши виды спорта. Будь то детский тренер, руководитель, спортсмен или представитель Федерации.

Мы будем продолжать усиливать наши виды спорта, укреплять его позиции на международной арене и вдохновлять миллионы людей по всей стране. Спасибо за доверие, вместе мы сможем достичь новых высот и сделать гимнастику еще более популярными видами спорта», - сказала Юсупова после переизбрания.