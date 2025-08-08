На чемпионате мира-2025 по шахматам среди школьных команд, который завершился в Александрии (штат Вирджиния, США), команда РФМШ (Алматы) завоевала серебро, а её игроки отличились в индивидуальном зачёте: Имангали Ахилбай выиграл золотую медаль, а Эдгар Мамедов и Зарина Нургалиева – бронзовые, сообщает Kazpravda.kz

Фото: КФШ

По информации КФШ, 55 команд из 48 стран приняли участие в очередном чемпионате мира по шахматам среди школьных команд (FIDE World Schools Team Championship 2025). И, в отличие от чемпионата двухлетней давности в Актау, в Александрии не было деления по возрастам, а наличие в составах команд девочек и 12-летних игроков стало не обязательством, а результатом отбора по спортивному принципу.

Чемпионом мира 2025 года среди школьных команд стала Velammal MHS School (Ченнай, Индия), за которую в порядке досок выступали: WFM Кирти Шри Редди (рейтинг в рапиде – 1910/в классике – 2033), IM Асват С. (2369/2500), FM Даакшин Арун (2021/2274), IM Илампартхи А. Р. (2358/2515) и FM Пранав К. П. (2090/2276), капитан – 56-летний Велаван Суббиа.

Серебро - у команды РФМШ (Алматы): GM Эдгар Мамедов (2299/2490), FM Имангали ⁠Ахилбай (2292/2357), WIM Зарина Нургалиева (2152/2345), CM Алихан Даулет (2173/2158), Адижан Есенгали (1989/2071), капитан – 52-летний Саят Егенбердиев.

Помимо командного серебра, три медали завоевали шахматисты РК на отдельных досках: Имангали Ахилбай с абсолютным результатом – 8 из 8 – завоевал золотую медаль на 2-й доске, Эдгар Мамедов и Зарина Нургалиева, набравшие по 6½ очков из 8 – бронзовые медалисты соответственно на 1-й и 3-й досках.

Что касается выступления трёх команд РК, составленных из 12-летних шахматистов, то они приобрели полезный опыт игры с сильными соперниками со всего мира, заключили в КФШ.

Итоговое положение команд:

1. Velammal MHS School (Ченнай, Индия) – 16 командных очков, 242,5 – коэффициент Зоннеборна–Бергера, 26½ индивидуальных очков;

2. РФМШ (Алматы) – 12 очков, 254, 27;

3. The Harker School (Сан-Хосе, США) – 12 очков, 174,5, 20;

4. РФМШ-2 (Астана) – 12 очков, 139, 19;

5. University High School (Ирвин, США) – 11 очков, 180, 22;

6. Royal College (Коломбо, Шри-Ланка) – 11 очков, 177, 20½;

7. Lyceum «Photon» (Гюмри, Армения) – 11 очков, 168,5, 22;

8. SEED Educational Complex (Астана) – 11 очков, 158,5, 19½;

23. РФМШ-1 (Астана) – 8 очков, 108,5, 16½;

31. Школа-гимназия им. Д. А. Конаева (Актобе) – 7 очков, 97, 15;

38. IT-лицей № 9 им. О. А. Жолдасбекова (Шымкент) – 6 очков, 87, 13.