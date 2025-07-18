Алматы готовит почву для будущего леса: планируется создание крупного лесного питомника

Таза Казахстан
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Инициативы, которую эксперты уже называют стратегически важной для улучшения экологической обстановки и развития системы озеленения южной столицы.

Фото: Gov.kz

В настоящее время отсутствует специализированная площадка для выращивания саженцев деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям. Это замедляет реализацию озеленительных программ, усложняет замену аварийных и усохших деревьев, а также проведение компенсационных.

Собственный питомник обеспечит устойчивое производство посадочного материала, позволит снизить затраты и ускорить озеленительные работы, а также повысит качество зеленых насаждений в регионе.

«Без собственного питомника город остается в зависимости от сторонних поставщиков. А это - риски: от неподходящего посадочного материала до высоких затрат», - отмечают специалисты Управления экологии и окружающей среды города.

По итогам проведенного исследования определена новая площадка - участок площадью 150 гектаров с ровным рельефом, благоприятным климатом и подходящей почвой. Создание такого масштабного питомника откроет возможности для системной работы по воспроизводству зеленого фонда для Алматы. Это позволит вырастить миллионы саженцев в год, развить инфраструктуру агролесоводства и привлечь частные инвестиции в сферу городской экологии.

Создание собственного питомника позволит городу выращивать саженцы, устойчивые к климату Алматы, что особенно важно в условиях резких температурных колебаний и засушливых периодов. Это решение ускорит и упростит процессы озеленения районов, обеспечив своевременную замену аварийных деревьев и плановую посадку новых насаждений.

Кроме того, наличие собственного источника посадочного материала поможет существенно сократить расходы городского бюджета, снизив зависимость от сторонних поставщиков. В перспективе это создаст устойчивую и экологичную систему компенсационных посадок, ориентированную на долгосрочное воспроизводство зелёного фонда города.

Экологи и урбанисты подчеркивают, что в условиях стремительного роста города и изменения климата, такие шаги особенно актуальны. Город не просто сажает деревья - он начинает выращивать их сам.

#Алматы #экология #Таза Казахстан #чистая страна

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