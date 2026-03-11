Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК

237

Распоряжением Главы государства Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Начальник штаба - заместитель командира 35-й огдшбр (08.2001 - 10.2003);

Командир 37-й одшбр. Непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр (10.2003 - 09.2009);

Начальник Департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК (09.2009 - 04.2010);

Первый заместитель командующего Региональным командным управлением «Астана» - начальник штаба Управления командующего войсками РгК «Астана»(04.2010 - 09.2010);

Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК - Начальник Главного Управления по Воспитательной и Социально-Правовой Работе (ВиСПР) (09.2010 - 05.2011);

Командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады Аэромобильных войск (05.2011 - 10.2015);

Командующий Аэромобильными войсками Вооруженных Сил РК (15.10.2015 - 05.2016);

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан (05.2016 - 04.2018);

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (20.04.2018 - 12.2018);

Начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (12.2018 - 03.2022);

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 03.2022).

#минобороны #назначение #Джумакеев

